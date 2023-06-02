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Генерал Петреус: Украина способна производить оружие большой дальности

2 июня, 2023 пятница
13:49
Война с Россией

Экс-глава Центрального командования США в 2008-2010 годах и бывший директор ЦРУ (2011-2012 гг.) генерал Дэвид Петреус считает, что Украина способна самостоятельно производить оружие большой дальности, которое решит проблему запуска Россией баллистических ракет со своей территории, терроризируя украинские города

Об этом он сообщил в комментарии для Укринформа, выступая в "Американ Юниверсити Киев".

Отвечая на вопрос о том, какие меры следует принять для противодействия массированным баллистическим обстрелам украинских городов в разрезе обязательств по неиспользованию западного оружия против целей на территории РФ, генерал Петреус отметил: "Никогда не существовало ограничений на то, что производит сама Украина".

"Я считаю, что Украина самостоятельно разработает возможности, которые со временем позволят ей справиться с этой угрозой", - отметил он.

Кроме этого, он считает, что существующие ограничения оправданны: "Мы хотим, чтобы наши лидеры были здравомыслящими и осторожными. Мы видели примеры того, что может произойти, если они таковыми не являются".

В то же время Петреус признает, что может произойти некая "эволюция в мышлении Запада".

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Бывший глава ЦРУ также сказал, что видит "чрезвычайные возможности" и "способности" производства оружия большой дальности на собственных мощностях.

Говоря о роли западной коалиции в противодействии угрозе российских баллистических ударов по Украине, генерал Петреус сказал, что прежде всего нужно продолжать передавать Украине оружие для сбивания таких ракет.

Петреус подчеркнул, что сбивание российской сверхзвуковой ракеты "Кинжал" системой Patriot является лучшей рекламой для производителя системы, фирмы Raytheon.

Он также напомнил, что действующая администрация президента США при мощной поддержке конгресса уже предоставила Украине оборонную помощь более чем на 38 млрд дол.

  • 2 июня стало известно, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул актуальность для украинского контрнаступления танков, которые обеспечат решающую огневую мощь.
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