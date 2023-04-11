Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

В частности, Павлюк сообщил, что на Киевщине началом российской обороны и украинского наступления можно назвать вторую половину марта.

"Тогда на Полесском направлении отдельные подразделения окупантов перешли к обороне. В дальнейшем враг массово начал переходить к обороне на занятых рубежах, продолжая наносить воздушные и ракетные удары по нашим населенным пунктам", - сказал он.

Также, по его словам, после успешного отражения вражеского нашествия на столицу украинские военные начали освобождать города и села области. И уже 2 апреля Министерство обороны Украины сообщило об освобождении Киевщины от российских оккупантов.

Он отметил, что замедлить темп продвижения противника удалось путем разрушения мостов на подступах к Киеву, уничтожения наведенных им переправ. Активные основополагающие действия (организация засад) на путях продвижения противника не позволяли ему развернуться в боевые порядки. Осуществлялось блокирование российских оккупационных войск с западного и северного направлений, создавались для них невыгодные условия, после чего мы перешли в контрнаступление.

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Известно, что контрнаступательные действия Силы обороны начали проводить с 19 марта 2022 года. Тогда проводились поисково-ударные действия на направлениях Белогородка, Полесье и Бровары, а также были попытки вытеснить врага из Макарова, Бородянки, Великой Дымерки, Новой (Старой) Басани. По результатам проведения этих контратак наши военные освободили часть оккупированных территорий Киевской области и создали предпосылки окружения значительной части российских подразделений.

"Кроме того, из-за подрыва дамбы в Козаровичах часть российских войск, форсировавших реку Ирпень в районе Мощуна, были отрезаны от основных сил. Таким образом, остальные вражеские подразделения не смогли форсировать реку и развить наступление на Киев. Во время отступления мы осуществляли преследование (ударно-поисковые действия) противника, захватывали пленных и трофейную технику. Враг недооценил готовность наших войск к ведению стойкой обороны, заблаговременное их развертывание, подготовку оборонных рубежей. А самое главное – массовое сопротивление местного населения, в том числе, на временно оккупированных территориях", - добавил он.