Генерал Павлюк о подготовке Киева к возможному наступлению из Беларуси: не планируем пропустить дальше границы, наведена артиллерия и все заминировано
Силы обороны Украины рассчитывают остановить оккупантов еще на границе Беларуси, в случае повторной попытки наступать на Киев
Об этом в интервью в телемарафоне заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает ЛІГА.net.
Украина постоянно отслеживает все движение российских подразделений армии, их новые точки дислокации и полигоны, поэтому у военно-политического руководства будет время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на столицу, говорит он.
"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", – подчеркнул Павлюк.
Также вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля", чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия, замечает генерал.
К тому же по вражеским войскам спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп.
"Мы не планируем пропустить их дальше границы", – добавляет Павлюк.
- 24 декабря 2022 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но такая вероятность есть. В тот же день командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что россияне выдвинули три батальона, расположенного в Беларуси первой танковой армии к границе с Украиной.
- 28 декабря глава ГНСУ Сергей Дейнеко сообщил: на территории Беларуси находится 10 200 российских военных, однако этого недостаточно для повторного нападения на Украину.
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