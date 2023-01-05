Об этом в интервью в телемарафоне заявил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк, передает ЛІГА.net.

Украина постоянно отслеживает все движение российских подразделений армии, их новые точки дислокации и полигоны, поэтому у военно-политического руководства будет время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на столицу, говорит он.

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", – подчеркнул Павлюк.

Также вся граница Украины с Беларусью сейчас представляет собой "сплошные завалы и минные поля", чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия, замечает генерал.

К тому же по вражеским войскам спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп.

"Мы не планируем пропустить их дальше границы", – добавляет Павлюк.

24 декабря 2022 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но такая вероятность есть. В тот же день командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что россияне выдвинули три батальона, расположенного в Беларуси первой танковой армии к границе с Украиной.

28 декабря глава ГНСУ Сергей Дейнеко сообщил: на территории Беларуси находится 10 200 российских военных, однако этого недостаточно для повторного нападения на Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb