Генерал Павловский: за 4 года в армию было поставлено 246 образцов вооружения и военной техники

Об этом журналистам заявил генерал-лейтенант Игорь Павловский, который в то время был заместителем министра обороны, передает Еспресо.TV.



"За прошедшие 4 года, когда я был заместителем министра обороны, 246 образцов вооружения и военной техники была поставлена на вооружение, включая санитарные автомобили, которых вообще не было, а УАЗы выпускала Российская Федерация", - приводит слова генерала 5 канал .



"Наша страна была вынуждена наложить санкции и не обеспечивать свои ВСУ комплектацией с РФ. Ни одно предприятие в Украине не отозвалось о помощи, предоставления медицинского имущества в госпитале, развертывания госпиталей, медицинского оборудования. Автомобилей, которыми нужно было транспортировать военнослужащих, вообще не было. На первом этапе войны в 2014 году от 3:00 до 4:00 происходила эвакуация военнослужащих. Благодаря тому, что нашлись разработчики в Украине, этот период сократили до 35 минут ", - отмечает Павловский.



"Были разработаны не только" Богданы "для эвакуации первой очереди. Были розроблеми на переднем крае бронированные машины, в том классе, в котором они существуют", - констатирует генерал.



"Есть решение комиссии, проводившей испытания в соответствии с 345 постановлением, где определено, что они соответствуют заявленным показателям. Были приняты соответствующие решения военно-политическим руководством, и машины пошли на поставку. Все эти вопросы происходили в рамках действующего законодательства по действующим постановлениям, принятым государственной программой развития вооружения и военной техники, Государственным оборонным заказом ", - говорит Павловский.



"Всех, кто меня знает лично как человека, который исполнял свой долг профессионально, на 10.30 в понедельник я приглашаю в Печерский суд поддержать меня. Всех, кто понимает, боевых побратимов, чтобы реально открыть глаза на те вопросы, которые происходят вокруг боевых генералов. Позавчера Кривонос, дальше позорный случай увольнения начальника Генштаба в Брюсселе на совещании. Мое увольнение с заместителя министра обороны Украины во время проведения переговоров с американской стороной по разработке поставки оружия и военной техники. Я не понимаю такого ", - возмущается генерал.



Игорь Павловский в 2014 году принимал участие в обороне Мариуполя, возглавлял сектор "М".



За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2015 году получил звание генерал-лейтенанта.

Напомним, против генерала павловского предъявлено обвинение.

Парламентская оппозиция считает их политически мотивированными.



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