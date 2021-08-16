Генерал Назаров стал советником главнокомандующего ВСУ

Об этом сообщает "Военный курьер Украины".



Отмечается, что Назаров в 2014 году был начальником оперативного штаба Антитеррористической операции, в 2013 - 2019 годах занимал должность начальника Генерального штаба ВСУ - главнокомандующего Вооруженных сил и начальника Главного оперативного управления, а в 2019 году уволился после окончания срока контракта.



Назаров был обвиняемым по делу самолета Ил-76, который 14 июня 2014 года на территории Луганской области сбили боевики "ЛНР". На борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Все они погибли.



27 марта 2017 года Павлоградский городской суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, которая привела к гибели летчиков и десантников, и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы. Но он сразу подал апелляцию.



21 мая 2021 Верховный суд оправдал генерала.

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