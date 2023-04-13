Генерал Наев заявил о готовности ПВО к отражению воздушных атак на Пасху
Украинская система противовоздушной обороны готова к отражению возможных атак врага на Пасху
Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Ракетные обстрелы могут быть в любой день. У нас готовится система противовоздушной обороны, мы принимаем меры по ее маневру, выдвижению на те или иные направления... Враг не отказался от своего замысла, но мы готовы к нивелированию его действий. Будем делать все, чтобы он не помешал нам отпраздновать Пасху", - заверил генерал.
"В настоящее время у украинской системы противовоздушной обороны очень высокий класс готовности. Об этом свидетельствует то, что процент воздушных целей, уничтожаемых нашими силами и средствами, намного превышает показатели других военных конфликтов прошлого", - подчеркнул Наев.
- В Генштабе допустили, что Россия, вероятно, отложила массированные ракетные обстрелы Украины до осени. Летом оккупанты планируют запустить серийное производство новых ракет.
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