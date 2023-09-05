Генерал Наев посетил военных в Сумском направлении: определил ключевые задачи Сил обороны
Во вторник, 5 сентября, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на позициях украинских военных на Сумском направлении, где поставил перед защитниками главные задачи по безопасности региона
Об этом он сообщил в телеграмме.
"Работал на Сумском направлении. Общался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов", - написал Наев.
Генерал-лейтенант определил главные задачи украинских военных:
- первое – повышение безопасности гражданского населения;
- второе – недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении;
- третье - любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумщине, должны сбиваться, эффективность системы ПВО должна быть повышена.
По словам Наева, командиры ясно осознали поставленные задачи.
"Они понимают, что я их обязательно проверю", – добавил командующий Объединенными силами ВСУ.
- Также в июле командующий Объединенными силами ВСУ Наев заявил о постепенном усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении.
- 12 августа сообщалось , что российские диверсанты пытались прорвать границу Украины в Сумской области. Военные отразили атаку.
- Впоследствии представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил , что в последнее время российские ДРГ делают больше попыток зайти на Сумщину.
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