Генерал Наев посетил военных в Сумском направлении: определил ключевые задачи Сил обороны

Об этом он сообщил в телеграмме.

"Работал на Сумском направлении. Общался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов", - написал Наев.

Генерал-лейтенант определил главные задачи украинских военных:

первое – повышение безопасности гражданского населения;

второе – недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении;

третье - любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумщине, должны сбиваться, эффективность системы ПВО должна быть повышена.

По словам Наева, командиры ясно осознали поставленные задачи.

"Они понимают, что я их обязательно проверю", – добавил командующий Объединенными силами ВСУ.