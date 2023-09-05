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Генерал Наев посетил военных в Сумском направлении: определил ключевые задачи Сил обороны

5 сентября, 2023 вторник
09:17
Война с Россией

Во вторник, 5 сентября, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев побывал на позициях украинских военных на Сумском направлении, где поставил перед защитниками главные задачи по безопасности региона

Об этом он сообщил в телеграмме.

"Работал на Сумском направлении. Общался с командиром группировки, личным составом на командных пунктах бригад и отдельных батальонов", - написал Наев.

Генерал-лейтенант определил главные задачи украинских военных:

  • первое – повышение безопасности гражданского населения;
  • второе – недопущение действий диверсионно-разведывательных сил на этом направлении;
  • третье - любые средства воздушного нападения, движущиеся по Сумщине, должны сбиваться, эффективность системы ПВО должна быть повышена.

По словам Наева, командиры ясно осознали поставленные задачи.

"Они понимают, что я их обязательно проверю", – добавил командующий Объединенными силами ВСУ.

  • Также в июле командующий Объединенными силами ВСУ Наев заявил о постепенном усилении противовоздушной обороны на Сумском направлении.
  • 12 августа сообщалось , что российские диверсанты пытались прорвать границу Украины в Сумской области. Военные отразили атаку.
  • Впоследствии представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил , что в последнее время российские ДРГ делают больше попыток зайти на Сумщину.
Украина
Сумщина
военные силы Украины
Сергей Наев
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