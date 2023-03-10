Генерал Наев о работе мобильных огневых групп: "Удачная оптимизация ВСУ"
Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, генерал Сергей Наев высоко оценил работу мобильных огневых групп, отметив, что они усилили работу ПВО
Об этом сообщила пресс-служба командования ОС ВСУ.
"Появление мобильных огневых групп – это удачная оптимизация Вооруженных Сил Украины. На автомобили, предоставленные волонтерами, устанавливается соответствующее вооружение. В частности, крупнокалиберный пулемет или переносной зенитно-ракетный комплекс. Насыщая нашу систему противовоздушной обороны такими группами, мы повышаем эффективность обороны в целом", - сказал Наев.
Он отметил, что главным преимуществом огневых групп по сравнению со стационарными комплексами является быстрое развертывание – до десяти минут, а также способность перемещаться по местности в зависимости от направления обнаружения врага.
Наев напомнил, что огневые группы не нуждаются в большом количестве людей, экипаж может насчитывать до четырех человек: водитель, пулеметчик, оператор ПЗРК и командир группы.
- В январе было известно о формировании 19 мобильных групп ПВО , которые будут защищать критическую инфраструктуру от атак вражеских дронов и ракет.
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