Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе

Об этом в интервью Укринформу сказал командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек, на вооружении которых находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы.

"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БПЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме военных объектов, Россия старается уничтожить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру, наносит циничные удары по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами", - рассказал Наев.

В то же время признаков формирования ударных группировок войск противника, которые могут осуществить наступление на север, пока нет. ВСУ продолжают следить за ситуацией.