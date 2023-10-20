Генерал Наев назвал численность российских войск на северной границе
Россия сосредоточила у северной границы Украины группировку из 19 тыс. военных. Они производят обстрелы пограничной зоны и ведут разведку
Об этом в интервью Укринформу сказал командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев.
По его словам, Россия развернула группировку войск общей численностью около 19 тыс. человек, на вооружении которых находятся танки, боевые бронированные машины, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы.
"Россия продолжает открытую вооруженную агрессию против Украины с территорий Брянской, Курской и Белгородской областей. Подразделения противника ведут разведку, производят обстрелы приграничных районов, применяют авиацию и БПЛА-камикадзе, наносят ракетные удары баллистическими и крылатыми ракетами. Кроме военных объектов, Россия старается уничтожить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуру, наносит циничные удары по жилым массивам, медицинским и образовательным учреждениям, торговым центрам, складам с гуманитарными грузами", - рассказал Наев.
В то же время признаков формирования ударных группировок войск противника, которые могут осуществить наступление на север, пока нет. ВСУ продолжают следить за ситуацией.
- 26 июня Наев сообщил о завершении строительства психологически-тактических полос препятствий на севере страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.39 Покупка 37.39Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.71Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное