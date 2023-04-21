Генерал Миллли: Танки Abrams – самые современные, они кардинально изменят ситуацию на фронте
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что танки Abrams, которые получит Украина, кардинально изменят ситуацию на фронте
Об этом Милли сказал на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн".
"Возможно, я буду не слишком скромным, но я думаю, что танки Abrams - это самые современные танки на сегодня. Конечно, как только они будут вовлечены в бои, мы увидим, как кардинально изменится ситуация. Никто, к сожалению, еще сначала не учил танкистов , как управлять этой техникой. Поэтому сейчас наш основной приоритет - учить. Научить достаточное количество бригад танкистов, которые будут использовать эту технику, разрабатывать тактики", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- 21 апреля во время встречи Контактной группы в формате "Рамштайн" было решено, что подготовка украинцев к управлению танками Abrams начнется в начале лета и продлится 10 недель.
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