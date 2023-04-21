Генерал Миллли: Танки Abrams – самые современные, они кардинально изменят ситуацию на фронте

Об этом Милли сказал на пресс-конференции после заседания в формате "Рамштайн".

"Возможно, я буду не слишком скромным, но я думаю, что танки Abrams - это самые современные танки на сегодня. Конечно, как только они будут вовлечены в бои, мы увидим, как кардинально изменится ситуация. Никто, к сожалению, еще сначала не учил танкистов , как управлять этой техникой. Поэтому сейчас наш основной приоритет - учить. Научить достаточное количество бригад танкистов, которые будут использовать эту технику, разрабатывать тактики", - сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.