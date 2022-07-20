Генерал Милли заявил, что Украина еще не потеряла Донбасс

Об этом сообщает CNN.

"Суть в том, что стоимость (Донбасса для россиян. - Ред.) очень высока, достижения очень низкие. В Луганске и на Донбассе идет жестокая война на истощение, — сказал Милли. - Чтобы ответить на ваш вопрос о том, потерян ли Донбасс ? Нет, еще не потеряно. Украинцы заставляют россиян платить за каждый дюйм территории, которую они завоевывают", – сказал Милли во время пресс-конференции в Пентагоне после виртуального заседания Контактной группы по Украине.

Переходы территории между украинскими и российскими силами на Донбассе "измеряются буквально сотнями метров. В некоторые дни (украинцы — Ред.) могут отойти от россиян на километр или два, но не больше", — добавил Милли.

После 90-дневной кампании, которую Россия сосредоточила на завоевании Донбасса, российские силы завоевали "очень, очень мало" позиций, сказал он журналистам. При этом он отметил, что война очень интенсивная.

"Это очень интенсивно, много насилия — десятки тысяч артиллерийских снарядов каждые 24 часа, много потерь с обеих сторон, много разрушений в селах и так далее", — сказал Милли.

По сообщению Генштаба ВСУ, 20 июля Россия с потерями отступила от Григорьевки и Спорного в Донецкой области.

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