Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран группы "Раймштайн", которую транслировал Еспресо.

"Более 55 млрд долларов помощи уже получила Украина. Мы предоставляли ей всю возможную тяжелую технику, амуницию, сотни танков, сотни машин бронетехники. 250 солдат проходят обучение на территории восточного фланга НАТО, 65 солдат недавно закончили обучение на системах ПВО Patriot", - сказал он.

Милли добавил, что союзники в дальнейшем продолжат помогать Украине выстоять и обладать надлежащей оборонной мощью.

Мы будем проводить тренинги для танкистов и для использования систем ПВО. Будем предоставлять амуницию для танков, систем ПВО, артснаряды и ракеты, а также дополнительные ресурсы. Мы хотим подтвердить, что мы будем с Украиной столько, сколько нужно. Мы разрабатываем новый пакет помощи в рамках нашей преданности Украине. Наша задача по Украине - прежде всего организовать помощь Украине, обучение для их военных, а также было сформировано 9 механизированных бригад. Мы будем продолжать поддержку в том масштабе, в котором она будет принята", - подытожил генерал.