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Генерал Милли: Россия, Китай и Иран будут угрожать мировой безопасности в течение многих лет

30 мартa, 2023 четверг
05:56
Мир

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что в течение многих лет проблемы для мировой безопасности будут создавать три страны: Россия, Китай и Иран

Об этом он отметил во время слушаний по оборонному бюджету на 2024 финансовый год в Комитете Палаты представителей США по вооруженным силам 29 марта, передает Голос Америки.

Генерал озабочен связями между Россией и Китаем.

"Мы видим, что они сближаются. Я не называл бы это настоящим альянсом в буквальном смысле этого слова, но мы видим, как они сближаются, и Иран является третьим. Таким образом, я думаю, что эти три страны будут вместе создавать проблемы в течение многих лет, особенно Россия и Китай из-за их возможностей", – объяснил Милли.

Россия и Китай располагают средствами, чтобы угрожать интересам США, считает он.

"Войны между великими государствами не было в последние 80 лет в значительной степени из-за правил, введенных после Второй мировой войны, и возможности вооруженных сил Соединенных Штатов вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы должны оставаться самой могущественной страной, если хотим продолжать удерживать великое государство", – сказал американский генерал.

Геостратегическим вызовом номер один для США в долгосрочном плане является Китай. В частности, Милли выразил обеспокоенность и ядерной программой Пекина: "Мы, вероятно, не сможем ничего сделать, чтобы остановить, замедлить, сорвать, запретить или уничтожить китайскую программу ядерного развития, которую они запланировали на следующие 10-20 лет. Они собираются это сделать за собственным планом. Очень мало рычагов внешнего влияния, чтобы предотвратить это. Могут быть какие-то экономические рычаги влияния. Это могут быть другие вещи в мире разведки".

По его словам, цель Китая – догнать и превзойти Штаты в военном плане, и это "действительно тревожно". Америке придется "не только идти в ногу, но и опережать, и это обеспечит мир".

Также угрозой стабильности мировой безопасности является Россия, отмечает Милли.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и поддерживаем НАТО в виде военного присутствия Соединенных Штатов в каждой стране на восточном фланге Альянса. Эта борьба не только в интересах Украины, но и в интересах Соединенных Штатов, чтобы защитить систему, которая предотвращала войну великих государств в течение последних восьми десятилетий", – говорит он.

Также глава Объединенного комитета начальников штабов США упомянул Иран, заметив, что эта страна могла бы выработать достаточно расщепляемого материала для ядерного оружия менее чем за две недели. По его словам, на изготовление настоящего ядерного оружия Ирану понадобится всего несколько месяцев. Однако Штаты наработали несколько вариантов, которые могут быть рассмотрены в том случае, если Иран все же решит разработать ядерное оружие.

Россия
Китай
Иран
ядерное оружие
ядерная безопасность
США
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