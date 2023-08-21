Генерал Милли обсудил войну РФ против Украины с Папой Римским Франциском
Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли 21 августа встретился с Папой Римским Франциском и обсудил войну в Украине
Об этом пишет Daily Mail.
"Папа Римский очень обеспокоен сотнями тысяч людей, убитых и раненых, а также жертвами среди невинных гражданских лиц", - рассказал Милли журналистам.
Военный отметил, что Франциску было "очень интересно услышать его точку зрения по поводу военного положения и состояния войны, и человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине".
Милли также рассказал, что они с понтификом обсуждали и другие вопросы, включая Африку.
"Глубина знаний 86-летнего Папы о событиях в мире поражает. Просто быть там, иметь возможность поговорить с ним об актуальных проблемах... было настоящей привилегией", - комментирует Милли.
Позиция Ватикана по войне в Украине
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.
Впоследствии и Киев, и Москва опровергли информацию об этой инициативе.
Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказом".
"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.
В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.
28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей.
4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.
30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной службы в Ватикане обратился с призывом к России возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Зеленский назвал этот призыв важным.
3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".
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