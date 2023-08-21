Генерал Милли обсудил войну РФ против Украины с Папой Римским Франциском

Об этом пишет Daily Mail.

"Папа Римский очень обеспокоен сотнями тысяч людей, убитых и раненых, а также жертвами среди невинных гражданских лиц", - рассказал Милли журналистам.

Военный отметил, что Франциску было "очень интересно услышать его точку зрения по поводу военного положения и состояния войны, и человеческой трагедии, которая разворачивается в Украине".

Милли также рассказал, что они с понтификом обсуждали и другие вопросы, включая Африку.

"Глубина знаний 86-летнего Папы о событиях в мире поражает. Просто быть там, иметь возможность поговорить с ним об актуальных проблемах... было настоящей привилегией", - комментирует Милли.