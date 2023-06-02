Об этом он заявил во время визита во Францию по случаю "D-Day", Дня высадки союзных войск в Нормандии, передает CNN.

"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение их использовать станут фундаментальным компонентом для успеха Украины", - отметил он.

Кроме того, Милли также отметил, что танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, когда начнется контрнаступление. В этой связи он подчеркнул, что тяжелая бронетехника, которую украинцы уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления, чем самолеты – учитывая длительный срок для развертывания в Украине F-16 и других систем подобного типа.

"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это осознают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", - отметил американский генерал.