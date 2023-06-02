Генерал Милли: Наибольшую огневую мощь для контрнаступления Украины обеспечат танки
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул актуальность для украинского контрнаступления танков, которые обеспечат решающую огневую мощь
Об этом он заявил во время визита во Францию по случаю "D-Day", Дня высадки союзных войск в Нормандии, передает CNN.
"Танки очень важны как для обороны, так и для наступления. Модернизированные современные танки, соответствующее обучение на них, умение их использовать станут фундаментальным компонентом для успеха Украины", - отметил он.
Кроме того, Милли также отметил, что танки будут действовать вместе с артиллерией, пехотой и другими наземными силами, когда начнется контрнаступление. В этой связи он подчеркнул, что тяжелая бронетехника, которую украинцы уже осваивают, является более важным компонентом для контрнаступления, чем самолеты – учитывая длительный срок для развертывания в Украине F-16 и других систем подобного типа.
"Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС и все это осознают. Чтобы создать такие воздушные силы, понадобится много времени, усилий и денег", - отметил американский генерал.
- 1 июня сообщалось, что правительство Нидерландов планирует закупить для украинских военных десятки танков Leopard 1, поставщиком вооружения может стать швейцарская компания.
- Также Германия передала Украине очередную партию помощи для фронта, в частности, боеприпасы для Leopard, 66 БТР и около 100 единиц спецтехники.
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