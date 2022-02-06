Генерал Милли на закрытом брифинге в конгрессе США предупредил, что РФ может захватить Киев за 72 часа, - Fox News
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что в случае российского вторжения Киев может быть захвачен в течение 72 часов
Об этом сообщает телеканал Fox News .
По информации источников телеканала в Конгрессе США, такую информацию Милли сообщил конгрессменам.
Во время закрытых брифингов для конгрессменов 2 и 3 февраля Милли утверждал, что при захвате Киева могут погибнуть до 15 тыс. украинских солдат и до 4 тыс. российских.
В этой связи, конгрессмены выразили обеспокоенность, что американская администрация недостаточно быстро поставляет в Украину системы ПВО.
По данным Fox News, на брифингах, кроме генерала Милли, присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, руководитель разведки Эврил Гейнс и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
- 6 февраля сообщалось, что по оценкам американских источников, в случае российского вторжения Украина может потерять до 50 тыс. гражданских и до 25 тысяч военных погибшими.
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