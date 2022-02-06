Генерал Милли на закрытом брифинге в конгрессе США предупредил, что РФ может захватить Киев за 72 часа, - Fox News

Об этом сообщает телеканал Fox News .

По информации источников телеканала в Конгрессе США, такую информацию Милли сообщил конгрессменам.

Во время закрытых брифингов для конгрессменов 2 и 3 февраля Милли утверждал, что при захвате Киева могут погибнуть до 15 тыс. украинских солдат и до 4 тыс. российских.

В этой связи, конгрессмены выразили обеспокоенность, что американская администрация недостаточно быстро поставляет в Украину системы ПВО.

По данным Fox News, на брифингах, кроме генерала Милли, присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, руководитель разведки Эврил Гейнс и министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.