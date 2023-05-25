Генерал Милли на встрече "Рамштайн": если бы F-16 предоставили сразу, не было бы ни Bradley, ни Abrams
Десять самолетов F-16 стоят миллиард долларов, еще столько же их снабжение и обслуживание – раньше средства нужно было использовать на более важные нужды Украины
Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на пресс-конференции по случаю закрытия встречи в формате "Рамштайн".
По словам топгенерала США, одним из ключевых вопросов предоставления Украине F-16 является обеспечение контроля за воздушным пространством.
"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали", – указал он.
Он добавил, что партнеры понимают, какое количество самолетов необходимо, чтобы закрывать украинское небо. Ведь россияне будут знать, что такие самолеты будут присутствовать и бить в воздухе.
"Что касается F-16, то 10 самолетов стоят миллиард долларов, их содержание – еще миллиард долларов. То есть 10 самолетов стоит два миллиарда долларов. У россиян – тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество F-16", – объяснил Милли.
Он добавил, что ввиду текущей ситуации истребители F-16 – это не панацея и не магическая палочка.
"Если бы мы говорили о F-16, а их у нас просили уже давно, то не было бы ни Bradley, ни Abrams. Мы пошагово подходим к тому, что предоставляем. Каждый пакет имеет дополнительные штрихи, чтобы укрепить Украину милитарно. Поэтому мы сейчас продолжаем думать над этим", – отметил генерал.
И указал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.
- Напомним, на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.87
- Актуальное
- Важное