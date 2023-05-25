Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на пресс-конференции по случаю закрытия встречи в формате "Рамштайн".

По словам топгенерала США, одним из ключевых вопросов предоставления Украине F-16 является обеспечение контроля за воздушным пространством.

"Самый быстрый и дешевый способ защитить воздушное пространство – делать это с земли и предоставлять эффективные наземные системы ПВО. Это наиболее эффективный путь помешать россиянам получить преимущество в воздухе, и именно это мы делали", – указал он.

Он добавил, что партнеры понимают, какое количество самолетов необходимо, чтобы закрывать украинское небо. Ведь россияне будут знать, что такие самолеты будут присутствовать и бить в воздухе.

"Что касается F-16, то 10 самолетов стоят миллиард долларов, их содержание – еще миллиард долларов. То есть 10 самолетов стоит два миллиарда долларов. У россиян – тысячи самолетов-истребителей четвертого и пятого поколений. Поэтому, чтобы противостоять им в воздухе, нужно существенное количество F-16", – объяснил Милли.

Он добавил, что ввиду текущей ситуации истребители F-16 – это не панацея и не магическая палочка.

"Если бы мы говорили о F-16, а их у нас просили уже давно, то не было бы ни Bradley, ни Abrams. Мы пошагово подходим к тому, что предоставляем. Каждый пакет имеет дополнительные штрихи, чтобы укрепить Украину милитарно. Поэтому мы сейчас продолжаем думать над этим", – отметил генерал.

И указал, что в будущем F-16 будут играть роль в составе Военно-воздушных сил Украины, но на то, чтобы построить воздушные силы необходимого объема и мощности, уйдет значительное количество времени.