Генерал Милли: Медленное контрнаступление ВСУ – это разница между реальностью и войной на бумаге
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил 18 июля, что украинское контрнаступление "далеко от провала" – несмотря на то, что он продвигается медленнее, чем ожидалось
Об этом пишет телеканал CNN.
"Контрнаступление началось примерно пять-шесть недель назад, и различные военные игры, которые проводились раньше времени, предусматривали определенные уровни прогресса, и он замедлился. Потому что это разница между войной на бумаге и реальной войной. Это реальные люди в реальных машинах, которые действительно разминируют настоящие минные поля, и они действительно гибнут. Так что когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля", – сказал Милли во время брифинга для прессы.
"Это отнюдь не провал. На мой взгляд, еще слишком рано делать такой вывод. Я думаю, что предстоит еще много борьбы", - добавил американский генерал.
Милли также отметил, что у Украины "значительное количество боевой мощи, которая еще не привлечена" в контрнаступлении.
"Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что это будет решение Украины относительно того, куда и когда они будут направлять свой резерв. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь, и они медленно, целенаправленно и неуклонно пробиваются сквозь все эти минные поля", – подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов.
- Напомним, глава Пентагона после встречи заявил , что главными темами были предоставление Украине систем ПВО, обеспечение снарядами и обучение пилотов на F-16.
- В ходе встречи, 18 июля, Бельгия, Люксембург и Нидерланды сообщили , что в течение нескольких месяцев передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил , что приоритетами встречи были поставки оружия и оборудования, срочно необходимые для освобождения территории Украины. А в фокусе – ПВО, боеприпасы и броня. Также он отметил новые инициативы: ИТ-коалиция за лидерство Люксембурга и Эстонии и коалицию по разминированию, за которую следует благодарить литовских друзей.
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