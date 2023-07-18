Об этом пишет телеканал CNN.

"Контрнаступление началось примерно пять-шесть недель назад, и различные военные игры, которые проводились раньше времени, предусматривали определенные уровни прогресса, и он замедлился. Потому что это разница между войной на бумаге и реальной войной. Это реальные люди в реальных машинах, которые действительно разминируют настоящие минные поля, и они действительно гибнут. Так что когда это случается, подразделения имеют тенденцию замедляться, и это правильно, чтобы выжить и пройти через эти минные поля", – сказал Милли во время брифинга для прессы.

"Это отнюдь не провал. На мой взгляд, еще слишком рано делать такой вывод. Я думаю, что предстоит еще много борьбы", - добавил американский генерал.

Милли также отметил, что у Украины "значительное количество боевой мощи, которая еще не привлечена" в контрнаступлении.

"Я не буду говорить, что будет в будущем, потому что это будет решение Украины относительно того, куда и когда они будут направлять свой резерв. Сейчас они сохраняют свою боевую мощь, и они медленно, целенаправленно и неуклонно пробиваются сквозь все эти минные поля", – подчеркнул председатель Объединенного комитета начальников штабов.