Об этом он сказал во время трансляции пресс-конференции в эфире Еспресо.

"Мы помогаем и будем помогать Украине отстаивать свой суверенитет. Именно защита верховенства права – то, что нас объединяет, поэтому мы будем продолжать предоставлять сверхсовременное оборудование Украине, а также будем тренировать украинских бойцов для того, чтобы они могли отстаивать свободу на собственной земле. Сейчас уже открыто более 40 учебных центров, привлечены 33 страны на трех континентах - это все происходит с начала полномасштабного вторжения. С начала войны подготовили огромное количество украинских бойцов. На сегодняшний день 5000 военных операторов обучают защитников Украины. Также мы учим три батальона танкистов, две территориальные национальные бригады. Наши международные усилия сейчас направлены на 60 тыс. украинских солдат во время нынешних операций", - отметил Милли.



Генерал выразил надежду, что результаты уже не за горами.