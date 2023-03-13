Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.

"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам с кем защищал Черниговщину и Бахмут. Продолжаем работать ради нашей общей цели - вместе к Победе!", - написал Виктор Николюк.