Генерал-майор Виктор Николюк назначен главой подготовки Командования Сухопутных войск ВСУ
Генерал-майора Виктора Николюка назначили командующим подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ, Командующим ОК "Север" стал бригадный генерал Дмитрий Красильников
Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в telegram-канале Министерства обороны Украины.
"Передал боевой флаг ОК "Север" и полномочия командующего в надежные руки бригадного генерала Дмитрия Красильникова и приступаю к обязанностям командующего подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ. Выражаю слова благодарности всем офицерам, сержантам, солдатам с кем защищал Черниговщину и Бахмут. Продолжаем работать ради нашей общей цели - вместе к Победе!", - написал Виктор Николюк.
- 6 марта Министр обороны Алексей Резников заявил, что план по мобилизации, объявленный еще с момента введения военного положения в Украине, не завершили, а у Генштаба есть потребности.
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