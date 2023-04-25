Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Генерал-майор запаса СБУ дал комментарий насчет заявлений Пригожина об удержании вагнеровцами оккупированных территорий Украины и запрете брать в плен украинских военных.

"Значительное количество российских военных, которые сдаются в плен Вооруженным Силам Украины, - это вагнеровцы. А для того чтобы остановить этот процесс, Пригожин пугает такими заявлениями своих наемников, говоря, если мы не берем пленных, то и с противоположной стороны тоже не будут брать в плен, то есть, если сдаетесь в плен, то там точно вас запытают или расстреляют. Соответственно, эти заявления для внутреннего пользования, потому что приговоров за свои преступления Пригожин набрал уже не только на годы, но и на многие метры в глубину земли", – сказал Виктор Ягун.

Ягун добавил, что вагнеровцы испытывают нехватку сил не только на фронте – они не могут удержать и население на оккупированных территориях, которое оказывает захватчикам безумное сопротивление, поэтому Пригожин приказал своим наемникам держаться когтями за оккупированные земли.