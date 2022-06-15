Об этом генерал заявил в интервью Радио Свобода.

Контрнаступление украинских войск может закончиться до конца лета, если Украине предоставят все необходимое вооружение, заявил Дмитрий Марченко, генерал-майор ВСУ, с первых дней руководивший обороной Николаева и Николаевской области.

"Я как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и прочего. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы прогнозировать это. Но то, что это не закончится быстро, — это факт. Но опять: дадут нам все вооружения", которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится до конца лета", – заявил Марченко в ответ на вопрос, когда могут закончиться активные боевые действия.

"Где-то мы проигрываем во времени, дадим им больше зарыться, да, это будет дольше. Здесь… я никогда не брался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас закроют в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", – добавил он.

Марченко также подчеркнул, что в вопросе мирных договоренностей с Россией пройдена "точка невозвращения".

"Ради чего тогда эта куча смертей? , кто там хочет покоя и мира любым путем, его не будет… Это вы будете жить в оккупации постоянно, всю свою жизнь… Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране… У нас возник шанс, которого не было за всю историю Украины. И нам просто надо добить, у нас есть темп, у нас есть желание, просто дайте нам немного вооружения, и мы это сделаем", – заявил генерал.

Дмитрий Марченко также считает, что Керченский мост — цель номер один для украинских военных.

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