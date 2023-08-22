Генерал Маломуж рассказал, кто стоит за диверсиями на стратегических объектах РФ

Об этом в эфире Эспресо рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины и генерал армии Украины Николай Маломуж.

"В России есть люди, которые изначально были против войны, а есть и те, кто прозрел чуть позже. И они были готовы бороться с путинским режимом, но не знали как. Мы с этими людьми установили контакты. Соответственно, те, кто имел какую-то военную подготовку или был готов к проведению оперативных действий, то есть диверсионных операций, проходил обучение и направлялся в Россию. К примеру, представители таких подразделений как "Патриоты России" и "Фронты России" жили в конкретных российских регионах, пришли в Украину, а теперь могут выполнять специальные задания на своей территории в РФ. Они там хорошо знают местность, обстановку, военные базы, режимы, слабые места и другое", - объяснил генерал.

Николай Маломуж отметил, что в первую очередь используется агентура из числа российских граждан, которые не вызывают подозрения и очень глубоко прорабатывают тот или иной объект. А затем проводятся операции с поддержкой наших спецслужб.

"Общих форматов проведения операций очень много. Потому что таким людям без поддержки очень трудно, например, наносить удары по аэродромам с грифом особой важности или с несколькими системами защиты. Поэтому наши спецслужбы предоставляют соответствующее вооружение, прорабатывают систему обхода защиты и прочее. А вторая тема - засылки наших диверсантов, представителей разведки. Некоторые подразделения, кроме агентурной деятельности и технической разведки, занимаются диверсионными операциями. Мы уже отработали систему диверсий разного плана и научились наносить удары по особо важным объектам. Сегодня основные стратегические объекты РФ под угрозой и российское военное руководство уже знает, что безнаказанно они действовать не будут", - подытожил Маломуж.

Атака БПЛА по аэродромам "Сольцы" и "Шайковка"

19 августа неизвестный беспилотник, вероятно, попал в военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области России. В минобороны РФ обвинили Украину в ударе.

Отмечалось, что в результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, оперативно ликвидированное пожарными расчетами. Повреждение получил один самолет, пострадавших в результате террористического акта нет.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил , что после удара по авиабазе, российские кафиры начали передислокацию нескольких бортов Ту-22м3 на "Оленью".

Российские каналы публиковали фото, как утверждается, последствия атаки дронов на российский военный аэродром в Сольцах в Новгородской области, где базировались Ту-22М3.

Украинская разведка заявляет , что на российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, однако власти РФ это скрывают.