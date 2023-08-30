Генерал Маломуж рассказал, какие перспективы ждут врага на юге

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Юг является перспективным направлением для нас, а для врага это стратегическое направление важнее востока. Потому что перерезание на юге Новоданиловки – Вербовое – это подготовка ударов с флангов. Это перерезание коридора Малая Токмачка – Токмак – Бердянск – Мелитополь и выход ВСУ к морю. И тогда группировка врага будет отрезана с востока. Удары по оккупантам на Херсонщине, замкнут врага в огромном окружении. Такая у них перспектива", - подчеркнул Маломуж.

По словам генерала, противник окажется в окружении. Силы обороны будут держать неприятеля в истощении, без поддержки боеприпасов.

"Противнику останется либо сдаться, либо пытаться прорываться в Крым. Силы обороны смогут зайти в Крым, и начать большую операцию. Сегодня ВСУ имеют на юге тактические успехи, и это только начало. Сейчас эти успехи нужно перевести в стратегические. Мы не идем в лоб, а идем с флангов. Если ВСУ зайдут с тыла, то операция откроет стратегическую перспективу освобождения юга, Крыма и параллельно востока. Когда противник будет в стадии поражения, тогда затрещит режим России", - подчеркнул Маломуж.

Что известно о наступлении ВСУ в направлении Запорожской области

21 августа в Минобороны сообщали, что ВСУ имели успех вблизи Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

22 августа в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные имеют успех в направлении Роботино Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы российской армии перемещают свои войска и используют резервы.

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей. Военнослужащий ВСУ Виктор Бурлык сообщал, что украинская армия зашла в Роботино, однако в окрестностях еще находятся российские подразделения.

В среду, 23 августа, бойцы 47-й ОМБр подняли украинский флаг с подписью Залужного в селе Роботино на Мелитопольском направлении.

Позже сообщалось, что ВСУ 25 августа продолжили контрнаступательные операции у Роботиного на западе Запорожской области и продвинулись вперед, поскольку российские "военкоры" выразили обеспокоенность отсутствием подкреплений и ротации в этом районе.

Впоследствии в Институте изучения войны отметили, что Силы обороны добились дальнейших тактически значимых успехов в западной части Запорожской области, и, вероятно, продвигаются через сложную серию оборонных позиций российских оккупантов.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Роботино в Запорожской области до села Новопрокоповка. На юге оккупанты несут потери, поэтому вынуждены перебрасывать войска с других участков фронта.

В понедельник, 28 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Роботино Запорожской области. Также за прошлую неделю Силы обороны деоккупировали 1 кв. км на Бахмутском направлении.

29 августа Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики отступают на фоне прорыва украинскими войсками вражеской линии обороны в Запорожской области.