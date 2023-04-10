Генерал Маломуж назвал три задачи россиян в формировании утечки информации

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Продолжается стратегическое противостояние между демократическим миром и Россией. Россия решила привлечь комплексную "спецоперацию", чтобы ударить не только по единству наших союзников, но и привести к противостоянию на более стратегических уровнях, например США – Китай. Показывая планы, Россия пытается отвлекать политическую, дипломатическое и военное внимание от Украины, чтобы ориентировать наших союзников на другие стратегические проблемы", - пояснил Маломуж.

По словам генерала, раскрывая силы и средства ВСУ, одной из задач России в формировании утечки информации было предупреждение нашего контрнаступления. Хотя эта информация не соответствует действительности.

"Россияне формируют информационную позицию так, чтобы выполнить три задачи. Первая - это предупредить наше контрнаступление и показать, что они владеют информацией в режиме онлайн. Второе - посеять противоречия и недоверие между самими союзниками. Потому что продолжается обмен информации, раскрываются источники, другие страны могут воздерживаться от передачи информации и третья часть - это препарирование этой информации. Как ее представить, чтобы создать иллюзию, что глубокое проникновение в американские спецслужбы, чтобы создать противоречия между США, Великобританией, странами ЕС. Создать стратегические разногласия противостояния между Китаем и США, между Европой и США", - подчеркнул Маломуж.