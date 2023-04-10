Генерал Маломуж назвал три задачи россиян в формировании утечки информации
Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. генерал армии Николай Маломуж отметил, что Россия пытается посеять противоречия между союзниками Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Продолжается стратегическое противостояние между демократическим миром и Россией. Россия решила привлечь комплексную "спецоперацию", чтобы ударить не только по единству наших союзников, но и привести к противостоянию на более стратегических уровнях, например США – Китай. Показывая планы, Россия пытается отвлекать политическую, дипломатическое и военное внимание от Украины, чтобы ориентировать наших союзников на другие стратегические проблемы", - пояснил Маломуж.
По словам генерала, раскрывая силы и средства ВСУ, одной из задач России в формировании утечки информации было предупреждение нашего контрнаступления. Хотя эта информация не соответствует действительности.
"Россияне формируют информационную позицию так, чтобы выполнить три задачи. Первая - это предупредить наше контрнаступление и показать, что они владеют информацией в режиме онлайн. Второе - посеять противоречия и недоверие между самими союзниками. Потому что продолжается обмен информации, раскрываются источники, другие страны могут воздерживаться от передачи информации и третья часть - это препарирование этой информации. Как ее представить, чтобы создать иллюзию, что глубокое проникновение в американские спецслужбы, чтобы создать противоречия между США, Великобританией, странами ЕС. Создать стратегические разногласия противостояния между Китаем и США, между Европой и США", - подчеркнул Маломуж.
- 6 апреля издание The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. Пентагон начал расследование.
- Почти сразу же в социальных сетях появилась новая порция тайных документов, предположительно раскрывающих секреты американской национальной безопасности в отношении Украины, Ближнего Востока и Китая.
- После этого Институт изучения войны отметил, что утечка секретных документов США усилила страх РФ перед контрнаступлением ВСУ.
- Уже 8 апреля в Главном управлении разведки сообщили , что так называемые засекреченные военные документы о планах наступления ВС Украины на самом деле являются подлогом и спецоперацией российских спецслужб. РФ могла подделать документы, чтобы сорвать западную помощь Украине.
- 9 апреля журналисты-расследователи Bellingcat выяснили , что первоисточником "слитых" секретных документов Пентагона о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины был сервер на Discord.
- Также The Jerusalem Post отмечал: в секретных документах Пентагона, ранее распространившихся в соцсетях, есть информация о том, что Моссад подстрекал израильтян к протестам против судебной реформы.
- Украинское командование изменило некоторые свои военные планы после того, как произошла утечка секретных документов Пентагона в сеть.
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