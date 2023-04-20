Генерал-лейтенант Забродский назвал "спекулятивным" решение о возврате 30 тыс. доплат всем военным
Генерал-лейтенант Забродский заявил, что закон о возврате доплаты 30 000 гривен всем военным – спекулятивный и популистский
Об этом он сказал в интервью LB.UA.
"Закон о возвращении старой несовершенной системы спекулятивный. Чистый популизм. Он не учитывает принцип справедливости, не заботится о мотивации военнослужащих и не имеет экономического обоснования", - заявил Забродский.
Он объяснил, что отмена доплаты в 30 000 гривен для всех военных независимо от места несения службы была связана с экономическими факторами и принципом справедливого вознаграждения, поскольку нельзя сравнивать тех, кто служит на фронте с находящимися в отдаленных от боев районах.
"На мой взгляд, это абсолютно нормальная ситуация, когда государство должно концентрировать любые свои ресурсы, в том числе финансовые, в отношении денежного довольствия военнослужащих, прежде всего на той категории, которая непосредственно рискует жизнью и здоровьем", – заявил он.
Забродский также отметил, что это не касается некоторых военных - например, задействованных в работе ПВО.
"Хотя, как и в любой системе, есть исключения. Например, это касается военнослужащих, которые задействованы в отражении нападения воздушного противника, а угроза таковая существует практически по всей территории государства. Они получают соответствующую денежную компенсацию, соответствующие доплаты независимо от того района, где они выполняют задачи", - объяснил генерал-лейтенант.
Справка. Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, в марте сдал депутатский мандат и сосредоточился на работе в Генеральном штабе ВСУ.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)".
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение начисляется в зависимости от пребывания.
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