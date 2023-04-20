Об этом он сказал в интервью LB.UA.

"Закон о возвращении старой несовершенной системы спекулятивный. Чистый популизм. Он не учитывает принцип справедливости, не заботится о мотивации военнослужащих и не имеет экономического обоснования", - заявил Забродский.

Он объяснил, что отмена доплаты в 30 000 гривен для всех военных независимо от места несения службы была связана с экономическими факторами и принципом справедливого вознаграждения, поскольку нельзя сравнивать тех, кто служит на фронте с находящимися в отдаленных от боев районах.

"На мой взгляд, это абсолютно нормальная ситуация, когда государство должно концентрировать любые свои ресурсы, в том числе финансовые, в отношении денежного довольствия военнослужащих, прежде всего на той категории, которая непосредственно рискует жизнью и здоровьем", – заявил он.

Забродский также отметил, что это не касается некоторых военных - например, задействованных в работе ПВО.

"Хотя, как и в любой системе, есть исключения. Например, это касается военнослужащих, которые задействованы в отражении нападения воздушного противника, а угроза таковая существует практически по всей территории государства. Они получают соответствующую денежную компенсацию, соответствующие доплаты независимо от того района, где они выполняют задачи", - объяснил генерал-лейтенант.

Справка. Михаил Забродский – генерал-лейтенант ВСУ, в марте сдал депутатский мандат и сосредоточился на работе в Генеральном штабе ВСУ.