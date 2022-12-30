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Генерал-лейтенант ВСУ назвал факторы, способствовавшие повышению эффективности украинского ПВО

30 декабря, 2022 пятница
19:34
война с Россией ПВО

Украинская противовоздушная оборона с февраля смогла повысить свою эффективность с 30% до 50%, а впоследствии еще больше

О том, какие факторы этому способствовали, генерал-лейтенант ВСУ Артур Артеменко рассказал в интервью Radio NV.

"Если взять общие цифры, которые описывались в книгах, по которым мы учились в академиях, то эффективной системой противовоздушной обороны является система, которая может нивелировать уровень атаки на 30%. На самых первых этапах войны, после 24 февраля, наша система ПВО где-то таким образом и отрабатывала. Через месяц-два мы вышли на процентов 50, а потом – все больше», – отметил Артеменко.

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря нескольким факторам. Первый – повысился уровень подготовки личного состава. Второй – начали эффективнее работать украинские органы управления планирования противовоздушной обороны, то есть выбора позиций. Третьим фактором является поступление средств противовоздушной обороны от партнеров.

"Прежде всего, это были переносные зенитно-ракетные комплексы, которые в большинстве своем обеспечили нашу защиту непосредственно от авиации противника, которая была вытеснена с территории Украины и сейчас может применяться только на линии столкновения. А в дальнейшем - поступления уже присутствующих систем IRIS-T, NASAMS". в Украине, но в очень небольшом количестве. И сейчас идет разговор о поступлении одной батареи Patriot", – добавил Артеменко.

Он отметил, что поступление в Украину системы Patriot, как и другого вооружения, очень важно, хотя в целом таких средств пока критически мало.

"Чтобы вы понимали, например, у Patriot на средней высоте применение боевой радиус составляет где-то 150 километров. Учитывая, что применяемые по нам ракеты летят на высоте около 50 метров, дальность работы комплекса километров 40-50. То есть одна батарея прикроет одно место", – сказал он.

  • Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал , что 29 декабря Россия выпустила по Украине 70 ракет во время массированной атаки за прошедшие сутки, 58 из них были уничтожены

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