Генерал-лейтенант Наев рассказал, как видит завершение войны с РФ и гарантии безопасности для Украины
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что война с РФ завершится только при условии выполнения всех пунктов украинской "формулы мира", а гарантией безопасности Украины будет только вступление в НАТО
Об этом Наев рассказал в интервью РБК-Украина .
По словам командующего Объединенными силами ВСУ, прежде всего нужно определить, что мы хотим видеть в понятии "завершение войны в Украине".
"Временное прекращение боевых действий может быть завершением войны? Выполнение условий противника по поводу территориальных уступок ради прекращения боевых действий – это окончание войны? Безусловно, завершение войны должно предусматривать сохранение территориальной целостности Украины, а также создание условий для недопущения в дальнейшем повторения агрессии со стороны противника", – сказал Наев.
Генерал-лейтенант добавил, что для него окончанием войны будет выполнение государством-агрессором условий, содержащихся в предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским "формуле мира". Кроме того, враг должен понять, что украинцев невозможно победить.
"Мы никогда не отдаем своего и это враг должен запомнить навсегда. Война закончится не только тогда, когда последний российский солдат покинет нашу территорию, а тогда, когда враг поймет, что людей, желающих жить в свободном государстве, невозможно победить", – подчеркнул Наев.
Он также назвал единственной гарантией безопасности Украины в будущем вступление в НАТО.
"Будапештский меморандум, подписанный в декабре 1994 года, показал, что любое международное соглашение можно нарушить. Поэтому единственной гарантией сдерживания от российской агрессии в будущем я вижу вступление Украины в НАТО, а также постоянное укрепление собственных вооруженных сил. И никогда не нужно забывать "Хочешь мира - готовься к войне". Другими словами, только крепкое и профессиональное войско способно гарантировать мир и покой нашему государству", - подчеркнул Наев.
- 20 марта Сергей Наев заявил, что у России нет сил и средств для ведения наступления по другим направлениям, кроме тех, что в Луганской и Донецкой областях.
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