Об этом сообщает управление СБ Украины в Черкасской области, передает "Еспресо.Запад".

О своем российском родственнике в видеообращении рассказал староста села Текуча на Уманщине.





"Староста села Текуча на Уманщине имеет "выдающегося" родственника - генерала РФ. После освобождения Бучи, Ирпеня и показанных всему миру зверств и разрушений от обстрелов он решил открыто записать видеообращение. Откровенно сожалеет, что имеет такого родственника, и называет его "существом". Говорит, что генерал РФ точно знал, какие города они бомбят. Именно там находились родственники, у которых он неоднократно бывал, однако это не остановило его отдавать преступные приказы, - говорится в сообщении.

Видеообращение родственника российского генерала является очередным подтверждением физического уничтожения российскими военными мирного населения.

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"На Уманщине генерала точно не ждут его родные и не понимают, как он вообще может жить после таких преступлений. Каждого захватчика обязательно найдет наказание!" – отметили в СБУ.

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