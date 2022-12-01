Генерал Кларк: ВСУ имеют инициативу на фронте и способны достичь своих целей

Об этом сказал Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе в 1997-2000 годах, генерал Весли Кларк во время Киевского форума безопасности, говорится на официальном сайте.

"Война закончится, когда Путин увидит, что для него рискованно продолжать. Но война также закончится тогда, когда украинские военные освободят всю территорию Украины, включая Крым", - сказал он.

"Ситуация на поле боя критически важна. Мы видели блестящую защиту Киева, затем бои на Донбассе, прекрасную операцию на северо-востоке (Харьковщина) и в Херсонской области. И мы понимаем, что решающим является сохранение инициативы и возможности действовать, акцент на ударах, базированных на данных разведки. Мы в США видим, что инициатива по украинской армии и она может достичь своих целей", - сказал Уэсли Кларк.

Генерал также отметил украинцев в противостоянии на информационном фронте.

"Нужно, чтобы как можно больше людей видели героический дух украинцев, которые борются за будущую систему глобальной безопасности. Чем больше людей будет об этом знать и видеть своими глазами – тем больше будет давление на Путина", - подчеркнул Уэсли Кларк.

При этом он добавил: "Военнослужащие ВСУ демонстрируют удивительные результаты, защищая свою страну, подвергшуюся нападению со стороны РФ. Борясь за свою землю, вы боретесь за всех нас", - подытожил генерал.