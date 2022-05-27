Генерал заявил, что для победы одной из сторон следует решить логистические проблемы.

"Мы знаем из истории, что война — это испытание воли и логистики. Мы знаем, что украинцы обладают волей, намного превосходящей волю российских воинов", — подчеркнул Ходжес.

"Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы упадут, будет кульминация. Я думаю, это произойдет, скорее всего, в августе", — сказал генерал.

"По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум к линии, на которой они были 23 февраля", — прогнозирует Ходжес.

"Я считаю, что долгосрочная цель (рус. - Ред.) остается неизменной — разрушить Украину, уничтожить саму идею Украины как государства. Именно поэтому они депортировали сотни тысяч людей. Именно поэтому они разрушают города. Именно поэтому они делают все, чтобы уничтожить экономику Украины. При этом россияне действуют в средневековом стиле, обстреливая артиллерией маленькие и крупные города. И они будут делать это в дальнейшем, убивая тысячи украинцев. Поэтому так важно, чтобы США были с Украиной до победы".

27 мая российские СМИ сообщили, что в Москве не отказались от планов "взять Киев".

Российский Генштаб отдал приказ о формировании резервных батальонов.

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