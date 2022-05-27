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Главная война с Россией Генерал Ходжес уверяет, что в конце лета украинцы отбросят россиян на позиции 23 февраля

Генерал Ходжес уверяет, что в конце лета украинцы отбросят россиян на позиции 23 февраля

27 мая, 2022 пятница
22:05
война с Россией

Бывший командующий Сухопутным командованием союзников и армией США в Европе убежден, что к концу лета украинская армия сможет оттеснить российских оккупантов на позиции, которые они занимали до полномасштабного вторжения.

Генерал заявил, что для победы одной из сторон следует решить логистические проблемы.

"Мы знаем из истории, что война — это испытание воли и логистики. Мы знаем, что украинцы обладают волей, намного превосходящей волю российских воинов", — подчеркнул Ходжес.

"Я считаю, что логистические возможности россиян ухудшаются, в то время как возможности украинцев наоборот. И когда будет правильное положение, российские силы упадут, будет кульминация. Я думаю, это произойдет, скорее всего, в августе", — сказал генерал.

"По моей оценке, к концу лета украинские войска отодвинут российские как минимум к линии, на которой они были 23 февраля", — прогнозирует Ходжес.

"Я считаю, что долгосрочная цель (рус. - Ред.) остается неизменной — разрушить Украину, уничтожить саму идею Украины как государства. Именно поэтому они депортировали сотни тысяч людей. Именно поэтому они разрушают города. Именно поэтому они делают все, чтобы уничтожить экономику Украины. При этом россияне действуют в средневековом стиле, обстреливая артиллерией маленькие и крупные города. И они будут делать это в дальнейшем, убивая тысячи украинцев. Поэтому так важно, чтобы США были с Украиной до победы".

  • 27 мая российские СМИ сообщили, что в Москве не отказались от планов "взять Киев".
  • Российский Генштаб отдал приказ о формировании резервных батальонов.

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Бен Ходжес
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