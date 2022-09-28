Генерал Ходжес спрогнозировал, когда ВСУ отбросят РФ на позиции 23 февраля и войдут в Крым
Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес выразил надежду, что до конца 2022 года ВСУ выйдут на позиции 23 февраля, а летом следующего – войдут в Крым
Об этом Ходжес заявил в интервью литовскому каналу LRT .
По его словам, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стоит набраться терпения и не ждать мгновенных успехов.
"Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины. Они были очень сообразительны и хорошо спланировали и подготовились. Я бы терпел, поскольку они продолжают ухудшать российскую логистику. Вы не увидите оккупированного города каждый день, это просто невозможно, но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят россиян на позиции 23 февраля, а к середине следующего года будут в Крыму", - сказал Ходжес.
- 14 сентября Бен Ходжес призвал мир начинать готовиться к распаду России .
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