Об этом Ходжес заявил в интервью литовскому каналу LRT .

По его словам, после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области стоит набраться терпения и не ждать мгновенных успехов.

"Я очень доверяю Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины. Они были очень сообразительны и хорошо спланировали и подготовились. Я бы терпел, поскольку они продолжают ухудшать российскую логистику. Вы не увидите оккупированного города каждый день, это просто невозможно, но я все же надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят россиян на позиции 23 февраля, а к середине следующего года будут в Крыму", - сказал Ходжес.

14 сентября Бен Ходжес призвал мир начинать готовиться к распаду России .

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