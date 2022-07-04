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Главная война с Россией Генерал Ходжес считает, что Украина должна атаковать аэродромы, которые Россия использует для пуска крылатых ракет

Генерал Ходжес считает, что Украина должна атаковать аэродромы, которые Россия использует для пуска крылатых ракет

4 июля, 2022 понедельник
19:16
война с Россией

Для противодействия ударам авиации РФ с применением крылатых ракет необходимо атаковать аэродромы, используемые российскими самолетами

Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес.

"Когда мы говорим о ракетах, крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им необходимо атаковать аэродромы, с которых взлетают такие самолеты (запускающие крылатые ракеты, – ред.). Или найти метод нарушить логистику поставок таких ракет к местам запусков", – заявил генерал Ходжес.

В свою очередь, в парламенте Великобритании депутаты от Консервативной и Лейбористской партий выступили с заявлениями в поддержку передачи Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам РФ.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина - НАТО, Александр Данилюк заявил, что управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, эффективны, поскольку оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

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