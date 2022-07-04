Об этом заявил экс-командующий армией США в Европе, генерал Фредерик Бен Ходжес.

"Когда мы говорим о ракетах, крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им необходимо атаковать аэродромы, с которых взлетают такие самолеты (запускающие крылатые ракеты, – ред.). Или найти метод нарушить логистику поставок таких ракет к местам запусков", – заявил генерал Ходжес.

В свою очередь, в парламенте Великобритании депутаты от Консервативной и Лейбористской партий выступили с заявлениями в поддержку передачи Украине американских самолетов типа F-15e, F-16 и других западных перехватчиков, необходимых для противодействия крылатым ракетам РФ.

Ранее руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, осуществляющей свою деятельность в рамках сотрудничества Украина - НАТО, Александр Данилюк заявил, что управляемые крылатые ракеты, которые используют ВС РФ для ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины, эффективны, поскольку оперируют на малых высотах и невидимы для украинской системы ПВО. По его словам, страны Запада должны передать Украине самолеты типа F-15e, F-16 или другие западные перехватчики для эффективного противодействия ударам крылатыми ракетами ВС РФ.

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