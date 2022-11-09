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Генерал Ходжес рассказал, каким будет ответ США на применение Россией ядерного оружия

9 ноября, 2022 среда
11:44
война с Россией

Экс-командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что в ответ на применение РФ против Украины ядерного оружия США уничтожат большую часть российских военных возможностей

Об этом Ходжес сказал в интервью 24 каналу .

По его словам, применение ядерного оружия не принесет РФ выгоды на поле боя, вместо этого она получит ответ от коллективного Запада и США.

"Мой президент уже говорил, что если Россия допустит страшную ошибку и применит оружие массового уничтожения, то последствия для нее будут катастрофические. Я ему верю. Так же ему верит и генштаб России. Они понимают, что положительных последствий для России просто нет. Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - сказал Ходжес.

Он подчеркнул, что российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.

"Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют. Как только его используют – все. Потому что в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей" , – предупредил Ходжес.

Он убежден, что российский генштаб это знает, и потому верит, что Кремль это поймет.

"Более того, вы уже это знаете, что Си Цзиньпинь встретился с канцлером Олафом Шольцем и сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерным оружием. То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - констатировал Ходжес.

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Китай
КНДР
Германия
ядерное оружие
США
Бен Ходжес
Олаф Шольц
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