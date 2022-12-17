Генерал Ходжес оценил возможность наступления России на Киев в феврале

Об этом генерал Ходжес написал в твиттере.

Американец прокомментировал заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о возможном наступлении РФ на Киев в феврале.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не любого качества. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - написал генерал Бен Ходжес.

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16 декабря стало известно, что США пока не считают, что РФ может в ближайшем будущем совершить наступление на Киев, но не думают, что Москва отказалась от намерений захватить территорию Украины.

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