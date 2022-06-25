Генерал Ходжес назвал условие, при котором Украина уже в этом году отбросит РФ до предела 24 февраля
Бывший командующий армией США в Европе Глен Ходжес заявил, что Украина, при условии надлежащей помощи Запада, уже в 2022 году может отбросить Россию на грань, за которой она находилась до 24 февраля
Об этом Ходжес заявил в интервью НВ .
"Если Украина получит все необходимое от стран Запада, и если украинцы будут продолжать бороться так же, как они борются за свою землю сейчас, если они продолжат учиться воевать, то, я думаю, уже в этом году россияне будут отброшены до предела, за которым они находились до 24 февраля. Если Запад не будет в дальнейшем благосклонен помогать Украине в этой войне, то она действительно может затянуться на долгие годы", - сказал Ходжес.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.37
Покупка 34.37Продажа 35.11
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.03
- Актуальное
- Важное