Об этом Ходжес заявил в интервью НВ .

"Если Украина получит все необходимое от стран Запада, и если украинцы будут продолжать бороться так же, как они борются за свою землю сейчас, если они продолжат учиться воевать, то, я думаю, уже в этом году россияне будут отброшены до предела, за которым они находились до 24 февраля. Если Запад не будет в дальнейшем благосклонен помогать Украине в этой войне, то она действительно может затянуться на долгие годы", - сказал Ходжес.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне с Россией произойдет в августе 2022 года .

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