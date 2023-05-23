Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Генерал и полковник РФ, управлявшие подрывом Северокрымского канала, заочно получили 12 лет тюрьмы

Генерал и полковник РФ, управлявшие подрывом Северокрымского канала, заочно получили 12 лет тюрьмы

23 мая, 2023 вторник
18:06
Криминал

По материалам СБУ 12 лет заключения заочно получили генерал и полковник РФ, руководившие подрывом Северокрымского канала и захватом Каховской ГЭС

Об этом пишет СБУ .

Ими оказались заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригадой полковник Дмитрий Марков.

Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северокрымского канала. По данным следствия, именно Ясников отдал приказ по поводу незаконного захвата объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы. В настоящее время оба преступника находятся на временно оккупированной территории Украины.

  • 23 мая СБУ сообщила о подозрении экс-соратнику Януковича Дмитрию Вороне, помогавшему оккупантам грабить Запорожье.
СБУ
Война с Россией
Читайте также:
блискавка
21 мая, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
Пригожин у Бахмуті. 20 травня 2023 року
22 мая, 2023 понедельник
ПВК Вагнера наступать в Бахмуте уже не может, - боец ВСУ Иевлев
Сергій Згурець
Автор Сергей Згурец
22 мая, 2023 понедельник
Рейд добровольцев в Белгородской области и оперативное поражение неприятеля в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.07
    Покупка 37.07
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
23 мая
20:43
Эксклюзив
НБУ отметил, что санкции на венгерский OTP Bank не налагались, – президент Ассоциации украинских банков
20:17
Франция запретила короткие авиаперелеты: альтернатива – железная дорога
20:17
Список военной помощи от Германии
20:09
OPINION
Читать Луну
20:00
Обзор
Победные новости 454-го дня войны: Украина готова начать контрнаступление, а немецкие политики инициируют предоставление ВСУ дальнобойных ракет Taurus
19:30
Ряд стран готовы обучать украинских пилотов F-16, подготовка к этому уже началась, - Игнат
19:23
Порошенко в Брюсселе призвал начать предвступительные переговоры с Украиной до конца года
19:23
Депутату Киевсовета, которая под наркотиками сбила женщину, объявили подозрение
19:22
Эксклюзив
Московская церковь стала элементом гибридной войны России против Украины, - нардеп Княжицкий
19:20
Обновлено
В РФ заявили, что уничтожили 70 "террористов", а других загнали на территорию Украины. РДК в то же время публикует видео с Белгородщины
19:11
ВСУ за день уничтожили 4 вражеских "шахеда" и нанесли 14 авиаударов, из которых 3 — по ЗРК врага, — Генштаб
18:45
Уже предоставлена пятая часть обещанного: Боррель о выполнении инициативы передачи 1 млн снарядов Украине
18:43
Эксклюзив
В Херсонской области оккупанты репетируют псевдовыборы, - депутат облсовета Хлань
18:21
24 тысячи граждан Украины считаются пропавшими без вести во время вооруженной агрессии России, - Лубинец
18:06
OPINION
Вместо конституции в России – уголовный кодекс
18:02
Заявления Орбана против Украины и ЕС рекордно обвалили курс местной валюты
18:00
Кабмин
Правительство выделяет дополнительные субвенции семи областям Украины: на что направят средства
17:45
"Они россияне, это их страна, и они имеют право там находиться": Данилов о действиях легиона "Свобода России" в Белгородской области
17:44
Польша выделит €1 млрд пострадавшим от импорта из Украины фермерам
17:41
В Черкассах задержали корректировщика огня во время выполнения вражеского задания
17:37
Медведев потребовал от США компенсации за разрушенные россиянами Бахмут и Мариуполь
17:35
Аналитика
Укрзализныця вводит отдельные купе для женщин (экспериментально): решит ли реформа острые вопросы
17:25
Ватикан создал миротворческую миссию относительно агрессии РФ в Украине: ее глава назвал войну "пандемией"
17:24
Эксклюзив
На линии фронта нельзя обеспечить безопасность, оккупанты вывозят мирных жителей и заселяют вместо них боевиков, - экс-глава Луганщины Гайдай
17:17
Эксклюзив
Путин объявит всеобщую мобилизацию в РФ, - политический эксперт Эйдман
17:03
В Европе массово отменяют авиарейсы из-за извержения вулкана Этна
16:56
После обучения пилотов отдельно будет принято решение о передаче Украине F-16, - генсек НАТО
16:51
Смартфон
Россияне лишили жителей оккупированной Херсонщины мобильной связи и интернета
16:47
У призывников в России будут забирать загранпаспорта
16:46
В Украине создадут Корпус морской пехоты, - Зеленский
16:42
бензин
В РФ рассматривают возможность запрета на экспорт бензина во избежание его дефицита, – Reuters
16:38
НАТО
Украина на саммите в Вильнюсе предложит два пакета сотрудничества с НАТО
16:34
Против Украины осуществляют больше всего в мире кибератак, - Госспецсвязи
16:23
Олаф Шольц
Война, которую начал безумный Путин, завершится вступлением свободной Украины в ЕС, - Шольц
16:23
Укрэнерго перечислило самые мощные виды бытовой техники, которые не следует использовать в вечерние часы
16:11
Эксклюзив
Вчера были ликвидированы по меньшей мере две базы военных РФ в Запорожской области, - Федоров
16:08
OPINION
О замысле "белгородского прорыва"
16:05
Франция готова заключить соглашение с Украиной о предоставлении ей гарантий безопасности
16:04
В РФ приговорили украинца к 16 годам лишения свободы за шпионаж
16:03
Молдова арестует Путина, если он приедет в страну, - Санду
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV