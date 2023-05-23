Об этом пишет СБУ .

Ими оказались заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригадой полковник Дмитрий Марков.

Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северокрымского канала. По данным следствия, именно Ясников отдал приказ по поводу незаконного захвата объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.

Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы. В настоящее время оба преступника находятся на временно оккупированной территории Украины.