Генерал и полковник РФ, управлявшие подрывом Северокрымского канала, заочно получили 12 лет тюрьмы
По материалам СБУ 12 лет заключения заочно получили генерал и полковник РФ, руководившие подрывом Северокрымского канала и захватом Каховской ГЭС
Об этом пишет СБУ .
Ими оказались заместитель командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Михаил Ясников и командующий 11-й отдельной инженерной бригадой полковник Дмитрий Марков.
Оба чиновника непосредственно командовали захватом Каховской ГЭС и подрывом построек Северокрымского канала. По данным следствия, именно Ясников отдал приказ по поводу незаконного захвата объектов критической инфраструктуры, а Марков руководил подрывами.
Суд признал обоих злоумышленников виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны) и назначил им 12 лет тюрьмы. В настоящее время оба преступника находятся на временно оккупированной территории Украины.
- 23 мая СБУ сообщила о подозрении экс-соратнику Януковича Дмитрию Вороне, помогавшему оккупантам грабить Запорожье.
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