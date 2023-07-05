Генерал Громов назвал направления, куда враг наиболее активно перекидывает технику и живую силу
За последний месяц тактика противника существенных изменений не претерпела. Но есть отдельные направления, которые военное руководство России сейчас активно усиливает
Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"Объективно тактика противника существенных изменений не претерпела. Российские подразделения ведут штурмовые действия, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Подразделения ЧВК Вагнера заменены подразделениями регулярных войск. Враг активно использует артиллерию, штурмовую и армейскую авиацию", - рассказывает он.
По его словам, наиболее активно враг перекидывает технику и живую силу на временно оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей, чтобы отразить наступление ВСУ.
"После подрыва плотины Каховской ГЭС и подтопления прибрежных районов противник получил возможность усиления группировок войск на угрожающих направлениях за счет перекидывания войск с временно оккупированной части Херсонской области", - отметил Громов.
- По словам Громова, протяженность "горячей" линии столкновения превышает 1200 км, а самыми жаркими направлениями являются Бердянский и Мелитопольский.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное