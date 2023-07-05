Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Объективно тактика противника существенных изменений не претерпела. Российские подразделения ведут штурмовые действия, стремясь вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Подразделения ЧВК Вагнера заменены подразделениями регулярных войск. Враг активно использует артиллерию, штурмовую и армейскую авиацию", - рассказывает он.

По его словам, наиболее активно враг перекидывает технику и живую силу на временно оккупированные территории Запорожской и Донецкой областей, чтобы отразить наступление ВСУ.

"После подрыва плотины Каховской ГЭС и подтопления прибрежных районов противник получил возможность усиления группировок войск на угрожающих направлениях за счет перекидывания войск с временно оккупированной части Херсонской области", - отметил Громов.