General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей Tejas
Аэрокосмическое подразделение компании General Electric заявило о подписании соглашения с индийской госкомпанией Hindustan Aeronautics о производстве двигателей для истребителей военно-воздушных сил страны
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что сделка предусматривает потенциальное совместное производство F414 GE Aerospace в Индии. Их планируют использовать для питания истребителей Tejas.
Впрочем, компания Hindustan Aeronautics ранее сообщала о том, что планирует использовать эти двигатели для второго поколения легких боевых самолетов. Она также отмечала, что ведет переговоры по их внутреннему производству.
В мае Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена готова была подписать соглашение, позволяющее General Electric производить реактивные двигатели для индийских военных самолетов.
Справочно. General Electric – крупнейший в мире производитель различных видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, авиационных двигателей, газовых турбин, медицинского оборудования и т.д. В 1986 году компания начала сотрудничать с Hindustan Aeronautics и с Агентством аэронавигационного развития. Таким образом, она поддержала разработку индийских легких боевых самолетов с двигателями F404.
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