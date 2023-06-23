General Electric будет производить в Индии двигатели для истребителей Tejas

Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что сделка предусматривает потенциальное совместное производство F414 GE Aerospace в Индии. Их планируют использовать для питания истребителей Tejas.

Впрочем, компания Hindustan Aeronautics ранее сообщала о том, что планирует использовать эти двигатели для второго поколения легких боевых самолетов. Она также отмечала, что ведет переговоры по их внутреннему производству.

В мае Reuters писало, что администрация президента США Джо Байдена готова была подписать соглашение, позволяющее General Electric производить реактивные двигатели для индийских военных самолетов.

Справочно. General Electric – крупнейший в мире производитель различных видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, авиационных двигателей, газовых турбин, медицинского оборудования и т.д. В 1986 году компания начала сотрудничать с Hindustan Aeronautics и с Агентством аэронавигационного развития. Таким образом, она поддержала разработку индийских легких боевых самолетов с двигателями F404.