Генерал Чиани объявил себя лидером Нигера после государственного переворота
Генерал Абдурахман Чиани объявил себя новым лидером Нигера после государственного переворота при поддержке возглавляемого им подразделения президентской гвардии, захватившего президента страны
Об этом информирует BBC .
Генерал Чиани заявил, что захват власти вызван якобы рядом проблем в Нигере, среди которых, в частности, отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.
До этого Абдурахман Чиани возглавлял президентскую гвардию с 2011 года, в 2018 году бывший президент Махаммаду Иссуфу присвоил ему звание генерала.
Отмечается, что законноизбранный президент Нигери Мохамед Базума находится в удовлетворительном состоянии, однако его и далее удерживают его охранники.
Западные страны считали Базума ключевым союзником по борьбе против исламистских боевиков в регионе. Франция заявила, что не признает ни одного из лидеров переворота.
"Мы самым решительным образом подтверждаем четкое требование международного сообщества о немедленном восстановлении конституционного порядка и демократически избранных гражданских властей", - говорится в заявлении МИД Франции.
- 26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого во дворце заблокировали президента страны Мохаммеда Базума. Военные заявили, что свергли демократически избранного президента Нигера, объявив по государственному телевидению, что они положили конец властям из-за ухудшения ситуации с безопасностью в африканской стране.
- Украина осудила государственный переворот в Республике Нигер. В МИДе категорически отвергли любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя.
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