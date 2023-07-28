Об этом информирует BBC .

Генерал Чиани заявил, что захват власти вызван якобы рядом проблем в Нигере, среди которых, в частности, отсутствие безопасности, экономические неурядицы и коррупция.

До этого Абдурахман Чиани возглавлял президентскую гвардию с 2011 года, в 2018 году бывший президент Махаммаду Иссуфу присвоил ему звание генерала.

Отмечается, что законноизбранный президент Нигери Мохамед Базума находится в удовлетворительном состоянии, однако его и далее удерживают его охранники.

Западные страны считали Базума ключевым союзником по борьбе против исламистских боевиков в регионе. Франция заявила, что не признает ни одного из лидеров переворота.

"Мы самым решительным образом подтверждаем четкое требование международного сообщества о немедленном восстановлении конституционного порядка и демократически избранных гражданских властей", - говорится в заявлении МИД Франции.