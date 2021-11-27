Генерал Бурба выехал из Украины, - Игорь Мосийчук
Генерал-полковник Вооруженных Сил Украины, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2016-2020 годах Василий Бурба, обвинивший руководителя Офиса президента Андрея Ермака в срыве спецоперации по вагнеровцам, отбыл за границу
Такую информацию через Телеграмм обнародовал экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, передает Еспресо.TV .
"Генерал Бурба покинул Украину", – отметил политик.
"Говорят, его предупредили о возможности ареста", - добавил Мосийчук.
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