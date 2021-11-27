Генерал Бурба выехал из Украины, - Игорь Мосийчук

Такую информацию через Телеграмм обнародовал экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук, передает Еспресо.TV .

"Генерал Бурба покинул Украину", – отметил политик.



"Говорят, его предупредили о возможности ареста", - добавил Мосийчук.

При этом он считает, что определенные круги на Западе рассматривают Василия Бурбу в качестве перспективного политического деятеля всеукраинского масштаба и даже склонны помочь ему стать президентом. В этом также могут быть задействованы, добавляет Игорь Мосийчук, некоторые украинские финансово-промышленные группы.