Об этом сообщает DW .

"Всех удивило, что Россия, развязав войну, не смогла за несколько дней провести свою так называемую "спецоперацию". И таким образом раскрылись существенные недостатки российской армии – от планирования до командования и логистики. Похоже, что все их обеспечение действительно не было" "Это означает, что российская армия сначала, я бы сказал, почти небрежно рассчитывала достичь своих военных целей лишь ограниченными ресурсами и без особого сопротивления", - сказал Ойлиг.

Он также указал на проблемы с командованием российской армии на более низком уровне.

"Но этого не произошло – наоборот, украинская армия довольно успешно отразила нападение россиян, особенно на Севере Украины. И это, безусловно, указывает на проблемы в командовании российской армии и даже на низших уровнях. К такому выводу можно прийти еще и на том основании, что генералов отправляли на фронт, пожалуй, просто для руководства на месте, так сказать, для укрепления боевого духа», – отметил Ойлиг.

В то же время он отметил, что россияне делают из неудач выводы.

"Слабые стороны компенсируются закреплением на Донбассе, формированием лучшего командования, принятием более верных тактических решений - все это дает возможность сгладить определенную неудачу в начале войны. То есть они концентрируют свои силы на Востоке и Юге для, скажем так, большей эффективности в тактическом и оперативном" отношении", - рассказал Ойлиг.

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