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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией Генерал Британии Берронс предположил, когда Украина может победить Россию

Генерал Британии Берронс предположил, когда Украина может победить Россию

3 сентября, 2023 воскресенье
14:20
Война с Россией Генерал Ричард Бэрронс

Генерал в отставке Ричард Берронс из Великобритании считает, что в войне украинские войска могут победить российских окупантов в 2024 или 2025 году

Об этом Берронс рассказал Financial Times.

"Нынешнее контрнаступление Украины не оттеснит Россию – не то чтобы кто-то этого ожидал. Также вряд ли удастся сократить площадь оккупации наполовину к зиме, что могло быть одной из самых оптимистичных целей", – сказал генерал.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, преодолели первую из трех линий обороны врага на юге и это стало одной из самых тяжелых военных операций: "Российские силы растянуты, истощены и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, это все равно будет долго ".

По словам генерала, Украине все еще не хватает средств разминирования и противовоздушной обороны, а проблему со снабжением боеприпасов решили лишь временно: "Исправление всего этого перенесет войну по меньшей мере на следующий год".

Берронс считает, что для победы Украины над Россией:

  • необходимо сосредоточиться на контрбатарейной борьбе и уничтожении военного потенциала врага, применить смелость и изобретательность для нанесения ударов;
  • в холодный период лучше соблюдать принцип продвижения в короткие сроки для уменьшения потерь;
  • не следует настаивать на значительном успехе на фронте, пока не появятся средства для его достижения;
  • Черноморский флот РФ должен быть нейтрализован, в частности, чтобы возобновить экспорт продовольствия.

По предположениям генерала, в середине 2024 года Запад начнет усиленную поставку боеприпасов, что станет поворотным моментом в наступлении ВСУ.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

17 августа Генштаб сообщил, что украинские военные имеют успех у Урожайного. Впоследствии стало известно, что враг пытался восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, однако безуспешно.

19 августа британская разведка заявила, что Силы обороны продолжают вести наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области.

Украинские силы продвинулись севернее Работино на западе Запорожской области. По мнению аналитиков ISW, это позволит ВСУ начать наступление на менее заминированных участках линии обороны РФ и будет способствовать более быстрым достижениям Украины.

23 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны имели успех и закреплялись на рубежах Новоданиловки и Новопрокоповки Запорожской области.

27 августа представитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвигаются к югу от населенного пункта Работино в Запорожской области до села Новопрокоповка.

28 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские военные официально освободили село Работино Запорожской области.

29 августа Генштаб сообщил, что ВСУ имели успех на направлении Новоданиловка - Вербовое Запорожской области.

30 августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал во Франции об успехе контрнаступления наших воинов в селе Работино Запорожской области.

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили , что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа.

Впоследствии The New York Times сообщило , что российские оккупанты придумали новую тактику для того, чтобы остановить продвижение украинских войск в Запорожской области. Так, они заливают минные поля воспламеняющимся веществом и поджигают их.

Украина
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Великобритания
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Контрнаступление ЗСУ
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