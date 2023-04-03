Гендиректор ЮНЕСКО на Черниговщине встретилась с Зеленским и передала сертификат для Одессы
Президент Украины Владимир Зеленский в Черниговской области провел переговоры с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле, которая находится с визитом в Украине
Об этом сообщили в офисе президента.
В ходе встречи Зеленский отметил важность солидарности ЮНЕСКО с народом Украины в условиях полномасштабной российской агрессии. Он отметил, что Украина воюет на поле боя "за ценности демократии, свою свободу и независимость, за будущее наших детей, а также за наши исторические ценности и культурное достояние", поэтому их защита очень важна.
Отдельно Зеленский отметил неприемлемость членства России в ЮНЕСКО и важность четкой и мощной реакции организации и ее органов на войну РФ против Украины.
Глава государства проинформировал Одри Азуле о разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектах, подчеркнув, что их общее количество составляет около 1190. Также рассказал о похищении и незаконном вывозе украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий. Во время встречи Одри Азуле передала Зеленскому сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. Выражая благодарность за такое решение по Одессе, Зеленский также отметил, что важно включение в список ЮНЕСКО других украинских объектов культурного наследия, в частности исторического центра Чернигова.
- В январе 2023 ЮНЕСКО определила исторический центр Одессы объектом Всемирного наследия под угрозой
- Сегодня, 3 апреля, исполняется годовщина освобождения Черниговской области от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский наградил Чернигов отличием города-героя, а также провел на Черниговщине встречи с европейскими лидерами, в частности, показал европейским политикам подвал школы в селе Ягодное, где оккупанты 27 дней содержали украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.27
Покупка 37.27Продажа 38.12
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.06
- Актуальное
- Важное