Об этом сообщили в офисе президента.

В ходе встречи Зеленский отметил важность солидарности ЮНЕСКО с народом Украины в условиях полномасштабной российской агрессии. Он отметил, что Украина воюет на поле боя "за ценности демократии, свою свободу и независимость, за будущее наших детей, а также за наши исторические ценности и культурное достояние", поэтому их защита очень важна.

Отдельно Зеленский отметил неприемлемость членства России в ЮНЕСКО и важность четкой и мощной реакции организации и ее органов на войну РФ против Украины.

Глава государства проинформировал Одри Азуле о разрушенных и поврежденных Россией украинских культурных объектах, подчеркнув, что их общее количество составляет около 1190. Также рассказал о похищении и незаконном вывозе украинских культурных ценностей с временно оккупированных территорий. Во время встречи Одри Азуле передала Зеленскому сертификат о внесении исторического центра города Одессы в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. Выражая благодарность за такое решение по Одессе, Зеленский также отметил, что важно включение в список ЮНЕСКО других украинских объектов культурного наследия, в частности исторического центра Чернигова.