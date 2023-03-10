Об этом гендиректор Yasno Сергей Коваленко написал на фейсбуке.

Он объяснил, что потребляется столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. В частности, превентивные отключения энергии могут уберечь от перепадов напряжения и повреждения энергосистемы.

"Если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что либо сети повредятся от всплеска напряжения, либо даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления. Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-нибудь одно звено системы, если у нее попадут, когда все будет отключено. Именно поэтому нас заранее отключают во время атак. Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", — уточнил Сергей Коваленко.