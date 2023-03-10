Гендиректор Yasno объяснил, почему во время ракетных атак РФ свет выключается превентивно.
Во время массированных ракетных атак на украинскую энергосистему возможны перепады напряжения, чтобы предотвратить это, свет выключают превентивно.
Об этом гендиректор Yasno Сергей Коваленко написал на фейсбуке.
Он объяснил, что потребляется столько же электроэнергии, сколько произведено, и наоборот. В частности, превентивные отключения энергии могут уберечь от перепадов напряжения и повреждения энергосистемы.
"Если ракета попадет в трансформатор, есть вероятность того, что либо сети повредятся от всплеска напряжения, либо даже сам генерационный объект, потому что не будет потребления. Ремонтировать их придется долго, значительно дольше, чем какое-нибудь одно звено системы, если у нее попадут, когда все будет отключено. Именно поэтому нас заранее отключают во время атак. Логично, что лучше потерпеть без света несколько часов, чем потом неделю ждать ремонта", — уточнил Сергей Коваленко.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что в результате ракетного удара 9 марта повреждены объекты генерации в 8 регионах, однако энергосистема остается целостной. К вечеру удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в Киеве, в то же время без тепла оставалось 30% домов.
- В Укрэнерго рассказали , что в Харьковской и Житомирской энергетическая инфраструктура больше всего пострадала от массированной атаки РФ 9 марта, также графики отключений электроэнергии ввели в Одесской области.
- Подробно о последствиях массированной атаки РФ 9 марта и ситуации в разных регионах Украины читайте здесь
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