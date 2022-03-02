Гендиректор ВОЗ призвал организовать гуманитарную границу в Киев
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис призвал срочно организовать гуманитарную границу в Киев
Об этом сообщается в официальном Twitter ВОЗ.
Отмечается, что начало полномасштабного российского вторжения в Украину ВОЗ распространила неотложные поставки 23 больницам, но поставки в Киеве пока недоступны.
"Существует настоятельная потребность в создании коридора, чтобы обеспечить безопасный и постоянный доступ гуманитарных работников и поставки для нуждающихся", - говорится в сообщении.
Также в ВОЗ глубоко озабочены сообщениями о нападениях российских оккупантов на учреждения здравоохранения и медицинских работников.
В настоящее время организация выделила $5,2 млн из своего фонда на случай чрезвычайных ситуаций. В течение следующих трех месяцев ВОЗ выделит $45 млн для Украины и $12,5 млн для поддержки соседних стран, помогающих украинским беженцам.
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