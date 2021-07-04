Гендиректор Укрпочты говорит, что у него есть почтальоны с заработками более $ 1 тыс. в месяц

При этом официальная зарплата почтальона в компании составляет 6 тыс. грн, рассказывает Еспресо.TV .



"У почтальона 6000 - это только зарплата. А он получает, например, 7% с проданного, 15-30% за качество доставки, когда они принимают платежи - за каждый платеж и т.д. У нас сегодня есть почтальоны, которые зарабатывают больше тысячи долларов ", - сказал руководитель Укрпочты в интервью НВ Бизнес .



Кроме того, по словам Смелянского, у некоторых почтальонов также неофициальные доходы - чаевые от пенсионеров и юрлиц.



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"Скажем, в Киеве почтальоны, которые обслуживают юрлиц ... У них чаевые доходят до 500 грн. В месяц с одной компании", - добавил гендиректор Укрпочты.



По словам Смелянского, за время его работы в компании зарплата почтальонов выросла с 2800 до 6000 гривен.



Ежемесячная зарплата самого Смоленского по условиям продленного контракта составляет 836 тыс. грн в месяц.

Напомним, Смоленской будет возглавлять компанию до 30 июня 2023 .



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