Гендиректор Spotify заявил, что у музыкальной индустрии есть "оправданные опасения" по поводу песен, созданных искусственным интеллектом
Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал, что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект
Об этом информирует Business Insider.
В последние недели музыка, созданная искусственным интеллектом, которая имитирует голоса исполнителей, в частности Дрейка и Рианну, распространялась в Интернете и даже попала на потоковые платформы, такие как Spotify, вызывая беспокойство относительно нарушения авторских прав.
"Я думаю, что искусственный интеллект отказывается от авторских прав, лейблов и медиакомпаний. Действительно важные вопросы, такие как имя, фактическое авторское право, кто им владеет, когда вы загружаете что-то и утверждаете, что это Дрейк, хотя на самом деле это может быть не так. Это оправданные опасения", – считает Эк.
Spotify работает с партнерами, чтобы найти решение относительно присутствия искусственного интеллекта в музыке, а также защитить создателей и разрешить инновации на платформе.
Даниэль Эк высказался после того, как крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сказала Spotify и Apple запретить компаниям с ИИ использовать тексты и мелодии из своих материалов в соответствии с авторскими правами и обучать свои генеративные модели в Universal.
- Джамала стала первой послом от Украины в программе Spotify EQUAL - инициативы, способствующей равенству женщин в глобальной индустрии музыки.
- Бизнесмен Илон Маск заявил, что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".
- Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.
- В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.38
Покупка 37.38Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное