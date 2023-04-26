Об этом информирует Business Insider.

В последние недели музыка, созданная искусственным интеллектом, которая имитирует голоса исполнителей, в частности Дрейка и Рианну, распространялась в Интернете и даже попала на потоковые платформы, такие как Spotify, вызывая беспокойство относительно нарушения авторских прав.

"Я думаю, что искусственный интеллект отказывается от авторских прав, лейблов и медиакомпаний. Действительно важные вопросы, такие как имя, фактическое авторское право, кто им владеет, когда вы загружаете что-то и утверждаете, что это Дрейк, хотя на самом деле это может быть не так. Это оправданные опасения", – считает Эк.

Spotify работает с партнерами, чтобы найти решение относительно присутствия искусственного интеллекта в музыке, а также защитить создателей и разрешить инновации на платформе.

Даниэль Эк высказался после того, как крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сказала Spotify и Apple запретить компаниям с ИИ использовать тексты и мелодии из своих материалов в соответствии с авторскими правами и обучать свои генеративные модели в Universal.