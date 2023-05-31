Гендиректор Софии Киевской Куковальская и журналист Сущенко получили ордена "За заслуги" Франции
Нелю Куковальскую, генерального директора Национального заповедника "София Киевская", и журналиста Романа Сущенко наградили национальными орденами "За заслуги" Французской Республики
Об этом написал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко .
"Это высокое почетное отличие Французской Республики отмечает вашу верную службу и вашу преданность культуре и музейному делу, которую вы проявляли на протяжении многих лет, находясь во главе одного из крупнейших музеев Украины - Национального заповедника "София Киевская", жемчужины мировой культуры, внесенной с 1990 года в Список культурного наследия ЮНЕСКО", - сказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Фото: Александр Ткаченко
Министр поздравил генерального директора Национального заповедника "София Киевская" Нелю Куковальскую и журналиста Романа Сущенко с получением французских орденов "За заслуги".
Фото: Александр Ткаченко
"Сегодня, когда РФ почти каждый день и ночь обстреливает города Украины, такие знаки отличия являются важным проявлением поддержки и солидарности с Украиной наших французских друзей. А также свидетельством исторических связей наших стран, доказательство чего сохраняет как раз София Киевская", - написал Ткаченко.
- Кроме того, писатель из Харьковской области Владимир Вакуленко получил посмертную награду Prix Voltaire Special Award от Международной ассоциации издателей.
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