Гендиректор "Шахтера" заявил о катастрофе в украинском футболе
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил о катастрофической ситуации в украинском футболе
Об этом сообщает The Athletic.
По словам Палкина, у украинских клубов почти нулевые доходы на внутреннем рынке.
Честно говоря, в украинском футболе катастрофа. Болельщикам запрещено посещать стадионы, поэтому игры проводятся за закрытыми дверями. У нас почти нулевые доходы на внутреннем украинском рынке: с точки зрения спонсорства, доходов от матчей, продажи билетов и телевизионных прав. Единственный вариант, который у нас есть - продавать наших игроков за границу. ФИФА украла у нас возможность продавать некоторых игроков и все. Ладно, три-четыре украинских клуба участвуют в еврокубках и могут получать за это бонусы. За счет этих бонусов они могут более или менее выживать", – сказал гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.
Гендиректор "Шахтера" отмечает, что у клубов УПЛ катастрофическая ситуация.
"Но если говорить об остальных 12 клубах УПЛ, то ситуация катастрофическая. И мы наедине с этой проблемой. Это самый большой вопрос. Когда я буду баллотироваться, то постараюсь выдвигать какие-то предложения. И одно из них касается солидарности, потому что в последние годы происходят вещи, требующих солидарности", - говорит Палкин.
Все из-за полномасштабной войны и пандемии.
"Во-первых, у нас была пандемия. Затем война в Украине. Затем землетрясение в Турции. Нам необходимо создать фонд солидарности, который будет использоваться для помощи в подобных ситуациях. Этот фонд может быть использован в форс-мажорных ситуациях для поддержки людей, которые действительно в этом нуждаются", - сказал Сергей Палкин.
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